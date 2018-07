Chelsea vira e derrota West Bromwich no Inglês Sem mostrar abatimento com a eliminação na Liga dos Campeões, o Chelsea derrotou o West Bromwich por 3 a 1, de virada, neste sábado, em rodada do Campeonato Inglês. A vitória fora de casa deixou o Chelsea colado no vice-líder Arsenal, que fará o clássico com o Liverpool no domingo.