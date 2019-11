Onde assistir Chelsea x Ajax ao vivo na TV e online

Em recuperação na Liga dos Campeões após estreia com derrota em casa, o Chelsea recebe o Ajax nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão do EI Plus.

O Chelsea chega para o confronto em sua melhor fase na temporada. Depois perder para o Valencia no primeiro jogo, a equipe comandada por Frank Lampard conseguiu duas vitórias fora de casa (Lille e Ajax) e agora mira a manutenção da liderança do Grupo H. Os londrinos apostam suas fichas na boa fase do americano Christian Pulisic, que marcou quatro gols nos últimos três jogos.

Do lado visitante, o Ajax ainda não tem sua escalação definida. Quem deve ganhar chance entre os titulares é David Neres. O atacante brasileiro estava sendo preterido por Quincy Promes, mas pode ser surpresa para formar o ataque junto com Van de Beek, Ziyech e Tadic.