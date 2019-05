Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações da final da Liga Europa

Chelsea e Arsenal decidem nesta quarta-feira, o título da Liga Europa 2018/2019, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, localizado na capital Baku, no Azerbaijão. A partida entre os rivais londrinos tem gerado muitos questionamentos por conta do local da decisão. Além das questões logísticas e os altos preços dos ingressos, um conflito político entre o país cede e a Armênia impediu que Mkhitaryan fosse relacionado para a final.

Onde assistir ao vivo Chelsea x Arsenal?

Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports. O jogo também terá minuto a minuto do Estado

Escalações de Chelsea x Arsenal

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz e Emerson; Barkley, Jorginho e Kovacic; Willian, Hazard e Giroud.

Arsenal: Cech; Monreal, Sokratis, Koscielny e Maitland-Niles; Kolasinac, Xhaka e Torreira; Özil, Aubameyang e Lacazette.

Depois de terminar na quinta posição do campeonato inglês, o Arsenal tem uma nova chance de garantir um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões caso garanta o título. O Chelsea já está garantido no principal torneio de clubes do mundo depois de ter terminado a disputa nacional inglesa na terceira posição.

Campeão da Liga Europa em 2013, o Chelsea chega para o confronto com vários desfalques. Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi e Antonio Rudiger estão descartados. Campeão do mundo com a seleção francesa, Kante também está com um problema no joelho e deve ser mais uma baixa para a decisão. Este jogo também é muito importante para o treinador Maurizio Sarri. Aos 60 anos, o italiano nunca ganhou um título e o feito pode acontecer justamente no seu jogo de despedida da equipe.

Na imprensa da Europa especula-se que Sarri estaria acertado para retornar à Itália para comandar a Juventus. Outro que está de saída é o belga Eden Hazard. Mesmo dizendo estar focado na final, o jogador deve ser anunciado como reforço do Real Madrid nos próximos dias.

Já o Arsenal busca seu primeiro título na Liga Europa. Para isso, terá como arma o treinador Unai Emery. O espanhol ganhou o tricampeonato do torneio em 2014, 2015 e 2016 quando comandava o Sevilla. Além da questão envolvendo Mkhitaryan, outra polêmica cerca o Arsenal: a escalação de Petr Cech, de 37 anos.

Um dos principais goleiros do mundo na última década já anunciou que esta será sua despedida do futebol profissional. Na Inglaterra, no entanto, rumores indicam que ele já teria um acordo para trabalhar como dirigente do Chelsea, clube onde é ídolo, e por isso o gol pode ser ocupado por Bernd Leno.