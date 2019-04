Chelsea x Brighton: como assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Chelsea e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês. A partida é válida pela 27ª rodada - na competição, há times com 32 jogos e outros com 31 -, deveria ter sido realizada na metade do mês de fevereiro, mas foi adiada porque o Chelsea estava envolvido na decisão da Copa da Liga Inglesa.

Onde assistir Chelsea x Brighton?

Chelsea x Brighton terá transmissão ao vivo da ESPN 2. O Chelsea tem 60 pontos no Campeonato Inglês, esta na sexta colocação, e ainda luta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. A briga está acirrada com Manchester United, Tottenham e Arsenal, pois Liverpool e Manchester City estão bem à frente na classificação. Há apenas quatro vagas.

O time londrino confia no talento de Hazard e na versatilidade do brasileiro Willian para levar a melhor no duelo. O adversário, porém, é um freguês contumaz. Nos três jogos anteriores entre eles, três vitórias do Chelsea, a última delas por 2 a 1, pelo primeiro turno.

O Brighton tem 30 pontos, está na 15ª posição, e seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Manter-se na Premier League, a elite do futebol inglês onde chegou na temporada passada, é o objetivo.

A equipe do Sul da Inglaterra havia conseguido uma boa reação nas últimas rodadas, com três vitórias seguidas, mas no fim de semana tropeçou: foi derrotada pelo Southampton por 1 a 0. A favor do Brighton o fato de ter jogado apenas 30 vezes até agora. É o time que menos entrou em campo.