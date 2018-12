Chelsea x Leicester: onde assistir ao vivo e horário do duelo pelo Inglês

Chelsea e Leicester se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês e as duas equipes necessitam de um resultado positivo por motivos distintos.

Chelsea x Leicester terá transmissão da ESPN. O Chelsea soma 37 pontos e quer a vitória para se manter na zona de classificação da Liga dos Campeões e não deixar o líder Liverpool ampliar ainda mais a vantagem. Na última rodada, o time de Londres derrotou em casa o Bournemouth por 1 a 0.

Já o Leicester aparece na 12ª colocação, com 22 pontos e quer o resultado positivo para se distanciar da parte debaixo da tabela e passar a aspirar coisas maiores na competição. Na última rodada, derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace.