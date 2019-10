Chelsea x Liverpool: transmissão e horário do jogo pelo Inglês

Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Chelsea x Liverpool terá transmissão da ESPN Brasil. O Estado também faz o tempo real da partida.

Os rivais chegam para o confronto após estreias frustrantes na Liga dos Campeões. Atual campeão europeu, o Liverpool perdeu para o Napoli, na Itália, por 2 a 0. Já o Chelsea foi superado pelo Valencia por 1 a 0, em casa. Aos 43 minutos do segundo tempo, Ross Barkley não conseguiu converter uma cobrança de pênalti para igualar o jogo.

O Liverpool entra em campo na casa do Chelsea para tentar manter os 100% de aproveitamento do Campeonato Inglês. Foram cinco vitórias até o momento. A última foi sobre o Newcastle por 3 a 1, no Anfield.

Já o Chelsea faz uma campanha irregular no Campeonato Inglês, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última partida, como visitante, o time de Londres goleou o Wolverhampton por 5 a 2.