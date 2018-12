Chelsea x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do clássico inglês

Chelsea e Manchester City jogam neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O City, de Gabriel Jesus, iniciou a rodada na liderança e o Chelsea sonha se aproximar da parte de cima de tabela.

Chelsea x Manchester City terá transmissão da Rede TV e da ESPN Brasil, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Chelsea, o mandante, entra na rodada com 31 pontos e a quarta colocação. A equipe londrina vem de um tropeço surpreendente diante do Wolves, quando perdeu por 2 a 1, na quarta-feira.

Já o City começou a rodada como líder do campeonato, com 41 pontos e busca o resultado positivo para se manter no topo e de forma isolada. A equipe de José Mourinho está invicta na competição - são 13 vitórias e 2 empates e vem de 16 jogos de invencibilidade. Na última rodada, derrotou o Watford, fora de casa, por 2 a 1.

Escalações de Chelsea x Manchester City

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz e Alonso; Kante, Jorginho e Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte e Delph; Gundogan, Fernandinho e Bernardo; Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.