Chelsea x Manchester United: horário, onde assistir e o que está em jogo no clássico

Chelsea x Manchester United se enfrentam neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), pela 9ª Rodada do Campeonato Inglês. Dependendo da combinação de outros resultados da rodada, o Chelsea pode acabar o dia como líder isolado da competição.

Chelsea x Manchester United terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. Os Blues iniciam a rodada na liderança da competição, com 20 pontos, ao lado de Manchester City e Liverpool. Na última rodada, o Chelsea derrotou o Southampton por 3 a 0 e está invicto no Campeonato Inglês.

Já o Manchester United tenta dar início a uma nova fase, após derrotar em casa o Newcastle por 3 a 2, na rodada passada. Com o resultado, os Reds chegaram aos 13 pontos e precisam vencer para não ver a liderança ainda mais distante.

Veja a provável escalação do Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso, Kanté, Jorginho, Barkley, Willian, Hazard, Giroud.

Já o Manchester United deve ir a campo com David de Gea; Valencia, Lindelöf, Smalling, Shaw, Fellaini, Matic, Pogba, Martial, Lukaku, Sánchez.