Chelsea x Newcastle: onde ver a partida ao vivo e horário do confronto

Chelsea e Newcastle se enfrentam neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes entram em campo em situações bem distintas na competição. Veja a tabela do Campeonato Inglês.

Chelsea x Newcastle terá transmissão da ESPN Brasil e Rede TV!. O Chelsea inicia a rodada na quarta colocação, com 44 pontos e na rodada passada, empatou sem gols com o Southampton.

Quanto ao Newcastle, a equipe ocupa apenas a 15ª colocação, com 18 pontos, e precisa da vitória para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento. Na rodada passada, a equipe inglesa perdeu em casa para o Manchester United por 2 a 0.