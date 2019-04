Chelsea x Slavia Praga: onde assistir ao vivo na TV ao jogo pela Liga Europa

Chelsea e Slavia Praga se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. No primeiro jogo, realizado dia 11, o time inglês venceu por 1 a 0.

Onde assistir ao vivo Chelsea x Slavia Praga?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports.

Por ter vencido o primeiro jogo, o Chelsea joga por um empate. Quem passar, pega na próxima fase o classificado de Benfica x Frankfurt, que também jogam nesta quinta-feira e os portugueses venceram o primeiro jogo por 4 a 2.

Longe da briga pelo título do Campeonato Inglês, o Chelsea vem de derrota por 2 a 0 para o Liverpool, resultado que o deixou com 66 pontos e na quinta posição, brigando por uma vaga para a Liga dos Campeões do ano que vem.

Já o Slavia Praga lidera o Campeonato Checo com 69 pontos, cinco a mais que o vice-líder Plzen. Na rodada passada, o time de Praga em empatou o clássico regional com o Sparta Praga em 1 a 1.