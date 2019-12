Chelsea x Southampton: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chelsea e Southampton fazem nesta quinta-feira um duelo de opostos pelo Campeonato Inglês. O jogo válido pela 19.ª rodada será realizado no estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, às 12 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão online.

Chelsea x Southampton: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN.

O Chelsea ocupa a quarta colocação com 32 pontos, quatro a mais que o Sheffield United, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Na última rodada, com dois gols do meia brasileiro William, o time derrotou o Tottenham por 2 a 0, no último domingo, no clássico da cidade de Londres.

No outro lado, o Southampton está na 17.ª posição com 18 pontos, três a mais que o Aston Villa, que abre a zona de rebaixamento. No último sábado, a equipe derrotou justamente o rival na luta contra a degola por 3 a 1, fora de casa, na cidade de Birmingham.