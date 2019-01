Chelsea x Southampton: onde assistir ao vivo e horário da partida

Chelsea e Southampton jogam nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes entram em campo pela primeira vez em 2019 com objetivos completamente distintos.

Chelsea x Southampton terá transmissão da ESPN Brasil. Com 43 pontos na tabela de classificação, em quarto lugar, os Blues vêm de duas vitórias seguidas fora de casa, contra Crystal Palace e Watford. O Chelsea luta para colar no Manchester City, terceiro colocado com 47 pontos, que joga na quinta contra o Liverpool.

Colado na zona de rebaixamento, com 15 pontos, o Southampton perdeu os últimos dois jogos pelo torneio, diante de Manchester City e West Ham.