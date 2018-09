Cheryshev marca e Rússia vence a Turquia pela Liga das Nações

A Rússia venceu a Turquia por 2 a 1, fora de casa, na cidade de Trebizonda, nesta sexta-feira. A partida valeu pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações, equivalente à segunda divisão do torneio organizado pela Uefa para substituir amistosos entre seleções.

Destaque russo na última Copa do Mundo, em que a seleção anfitriã alcançou as quartas de final, o atacante Denis Cheryshev abriu o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo. Aos 40, o zagueiro turco Serdar Aziz igualou o placar, mas o atacante Artem Dzyuba desempatou o jogo para os visitantes, aos três minutos da etapa final.

Pela Liga C da competição, uma espécie de terceira divisão, a Albânia jogou em casa e venceu Israel, por 1 a 0, na abertura do Grupo 1. Já pela chave 4, a Sérvia superou a Lituânia por 1 a 0, mesmo atuando fora de casa, enquanto a Romênia recebeu Montenegro e ficou no empate por 0 a 0.

Duas partidas também foram realizadas pelo Grupo 3 da Liga D da Liga das Nações. Em casa, o Azerbaijão ficou no empate por 0 a 0 com o Kosovo e a seleção das Ilhas Faroe fez valer o mando de campo para derrotar Malta por 3 a 1.