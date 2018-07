Chicago Fire anuncia Gilberto e cede Drogba ao Montreal Impact

Mais um clube da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, contratou um jogador com passagem vitoriosa pelo futebol da Europa. Nesta segunda-feira, o Montreal Impact, time canadense que participa do torneio, anunciou a contratação do atacante marfinense Didier Drogba.

Antes de anunciar a chegada do jogador, o Montreal Impact precisou fechar um acordo com o Chicago Fire, que formalmente contratou o marfinense e o cedeu em troca de mais verba. Agora, com o impasse finalmente resolvido, o clube canadense pôde oficializar a chegada do ídolo do Chelsea, que vinha sendo dada como certa.

"É uma honra receber Didier Drogba no Impact. Desde a primeira conversa que tive com ele, eu senti que ele realmente queria jogar em Montreal. Este é um dos maiores dias da história do clube e sua chegada ao clube será benéfica em todos os aspectos", celebrou o presidente da equipe canadense, Joey Saputo.

Enquanto isso, o Chicago Fire aproveitou a verba cedida pelo Montreal Impact, chamada de "dinheiro de alocação" para também reforçar o seu ataque, com o centroavante Gilberto, que estava no Vasco, mas não vinha sendo muito aproveitado nos últimos compromissos do time após se destacar na conquista do título do Campeonato Carioca.

Drogba e Gilberto chegam a clubes da Conferência Leste que passam por momentos diferentes na MLS. O Montreal Impact, do marfinense, está em sexto lugar, na zona de classificação para os playoffs, enquanto o Chicago Fire, de Gilberto, é o último colocado.