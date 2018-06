Chicago se retira da candidatura de EUA, México e Canadá para sediar Copa de 2026

Sede da US Soccer, a federação norte-americana de futebol, Chicago se retirou da candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos pleiteiam o direito de receber o Mundial junto com México e Canadá, mas já não terão a cidade de Illinois no processo.

"A Fifa não pode subministrar um nível básico de certeza sobre certos assuntos que representam um risco para nossa cidade e nossos contribuintes. A incerteza para os contribuintes, além da inflexibilidade da Fifa e sua intransigência para negociar, são sinais claros de que ser parte da candidatura não é o melhor para os interesses de Chicago", disse Matthew McGrath, porta-voz do prefeito de Chicago, Rahm Emanuel.

Os três países anunciaram nesta quinta as cidades que fazem parte da candidatura. Chicago foi uma das sedes do Mundial dos Estados Unidos em 1994 e inclusive recebeu o jogo de abertura, mas já havia se recusado a entrar no pleito do país para sediar a Copa de 2022, que acabou indo para o Catar.

A Fifa insiste que os contratos com as cidades-sedes incluíam uma cláusula para que eles sejam regidos pelas leis suíças e que a entidade tenha a possibilidade de modificar os acordos a qualquer momento. Talvez por isso, Vancouver também se retirou da candidatura tripla.

Além do pleito conjunto de Estados Unidos, México e Canadá, Marrocos está na briga para sediar a Copa do Mundo de 2026.