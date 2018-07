Chicão admite 'incômodo' com situação do Flamengo Após nove rodadas, o Flamengo é apenas o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Por isso, o período de pausa na competição para a disputa da Copa do Mundo caiu como uma luva para os interesses da equipe, que está tendo para repensar o planejamento e buscar soluções para a péssima fase vivida.