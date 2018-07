Chicão agradece apoio da torcida corintiana em Dubai A torcida do Corinthians tem dado seguidas mostras de que está ao lado do time na disputa do Mundial. Na noite da última segunda-feira, mais de 15 mil torcedores foram ao aeroporto apoiar os jogadores antes do embarque. No Japão, são esperados cerca de 20 mil corintianos nos jogos do torneio. E até mesmo em Dubai, onde a delegação fez uma parada estratégica para se adaptar ao fuso horário, teve a presença da Fiel no treino desta quarta.