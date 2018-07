Chicão dá susto em treino, mas deve enfrentar o Santos A serenidade do ambiente no centro de treinamento do Corinthians, nesta segunda-feira, sofreu um abalo de alguns minutos durante a tarde. Foi quando Chicão, já nos instantes finais da atividade de quase uma hora, torceu o tornozelo direito. O zagueiro caiu imediatamente no chão, gritando de dor, e foi cercado pelo colegas.