Chicão diz que Corinthians não pode abaixar a cabeça SÃO PAULO - O empate com o Vitória neste domingo deixou o título mais distante do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Decepcionado com o resultado, o zagueiro Chicão reconheceu que a situação está complicada, mas pediu para os jogadores não "abaixarem a cabeça".