Chicão é apresentado no Flamengo e já pode estrear

RIO - Chicão foi enfim apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira. O zagueiro, dispensado pelo Corinthians, já vinha treinando na Gávea durante a semana e agora integra de forma efetiva o elenco do time carioca.

"São poucos dias aqui, fiz apenas um trabalho com o grupo completo, mas já deu para ver que o grupo do Flamengo é maravilhoso e minha escolha foi feliz", afirmou o defensor, que saiu do Corinthians pela porta dos fundos.

"Além disso, estarei novamente com o Mano, que é um paizão para mim, aquele cara sensacional mesmo. Boa parte das minhas conquistas agradeço a ele. Não por acaso tem todo o reconhecimento, chegou à seleção brasileira e hoje está em um grande time", elogiou o jogador.

Chicão fez seu primeiro treino, foi apresentado e também foi inscrito nesta sexta no Boletim Informativo Diário da CBF. Seu contrato foi liberado no mesmo dia em que saiu a rescisão do vínculo com o clube anterior. Com a regularização efetivada, o zagueiro já poderá estrear pelo time carioca no fim de semana, quando o Flamengo fará o clássico com o Fluminense, no Maracanã.