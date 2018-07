Chicão é confirmado e só Paulo André desfalca time

SÃO PAULO - O Corinthians enfrenta o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, com praticamente todos seus titulares. Será o último jogo do time antes da disputa do Mundial de Clubes do Japão. Mesmo assim Tite descartou poupar seus jogadores com colocar um time misto em campo. Apenas o zagueiro Paulo André, com lesão na panturrilha, ficará de fora. Chicão, que havia sido poupado do coletivo de quinta-feira, está confirmado para o jogo.

O técnico considera importante vencer o jogo para o time viajar "embalado" ao Japão - a delegação embarca no início da madrugada terça-feira.

Tite comandou um rachão na tarde desta sexta-feira. Todos os atletas participaram da atividade, exceto Paulo André, que faz tratamento na panturrilha. Nesta sábado, o técnico ainda comandará o último treino antes do clássico e divulgar a lista de relacionados.

"O time que deve jogar o clássico é o que treinou no coletivo de quinta-feira", disse Emerson. O Corinthians vai enfrentar o São Paulo com seguinte formação: Cássio; Alessandro, Chicão, Wallace e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo; Emerson e Guerrero.