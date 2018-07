Chicão é liberado e deve reforçar o Flamengo contra o Santos

RIO - O zagueiro Chicão, que estava com dores na coxa direita e por isso não enfrentou o Cruzeiro, na derrota de domingo por 1 a 0 no Mineirão, foi liberado pelos médicos e deve enfrentar o Santos na quinta-feira, no Maracanã. Nesta segunda, na reapresentação do elenco do Flamengo, o jogador fez trabalho de recondicionamento físico, mas ainda não retomou o contato com a bola.

Já o goleiro Felipe ontem apenas fez tratamento. O jogador não viajou para Belo Horizonte devido a uma torção no tornozelo direito. Não há ainda confirmação sobre presença dele contra o Santos. Diante do time mineiro, Paulo Victor foi titular. Nesta segunda, os titulares que enfrentaram o Cruzeiro fizeram trabalho regenerativo no Ninho do Urubu.

Um grupo de dez torcedores que foi até o aeroporto recepcionar a delegação protestou contra a campanha no Brasileirão. "Faz parte. Cabe a nós mudar essa história. Torcedor foi lá e cobrou a diretoria, é um caso a parte, cabe a diretoria resolver e dar uma resposta ao torcedor", disse André Santos. "Rebaixamento é assunto proibido. Vai começar agora o segundo turno. O Flamengo tem que pensar para cima."