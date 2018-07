Chicão espera que Corinthians dispare no Brasileirão

O Corinthians assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na segunda rodada e quer ampliar a sua vantagem nos próximos jogos. Com alguns times envolvidos na disputa da Copa do Brasil e da Libertadores, a equipe quer aproveitar para disparar no torneio nacional até a paralisação para a disputa da Copa do Mundo.

"Sofremos no ano passado no início do Brasileirão com o objetivo de conquistar a Copa do Brasil e neste ano estamos vendo outras equipes brigando por isso, como Santos e Grêmio, e outros na Libertadores. São sete jogos antes da parada para a Copa e temos que aproveitar", disse Chicão, em entrevista à TV Bandeirantes.

Mas apesar do foco na disputa do Brasileirão, o zagueiro corintiano admite que está empolgado com a possibilidade de participar de um amistoso contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. "Será um grande jogo, duas grandes equipes, vai ser uma grande festa", afirmou, torcendo para a realização da partida ser confirmada.