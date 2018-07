Chicão espera recuperar espaço na zaga do Flamengo no Brasileirão

RIO - O experiente zagueiro Chicão chegou ao Flamengo para ser referência na defesa, mas com o bom desempenho de seus companheiros Wallace e Samir na campanha que rendeu o título da Copa do Brasil de 2013, o técnico Jayme de Almeida preferiu mantê-lo na reserva.

No entanto, o jogador tem esperanças de recuperar em breve a posição no time titular. "Já mostrei que tenho qualidade o suficiente para estar no time titular. Mas no futebol você tem de estar provando todo dia, até nos treinos e depois mostrando nos jogos. Estou tendo a oportunidade, e não vou deixar passar", afirmou o jogador, durante uma entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira.

Chicão foi titular na decisão do Campeonato Carioca, no último domingo, devido à ausência de Samir, que estava lesionado e não pôde jogar. Caso o jovem não se recupere até o fim de semana, Chicão deve começar jogando na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.