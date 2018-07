Chicão exalta defesa corintiana após vitória sobre Inter

Não é segredo para ninguém que o Corinthians utiliza as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro como forma de preparação para o Mundial de Clubes. E no que depender do futebol apresentado na vitória por 2 a 0 diante do Inter, de acordo com o zagueiro Chicão, o torcedor pode ficar tranquilo. Pelo menos em relação ao sistema defensivo da equipe.

"Foi um jogo importante inclusive pela qualidade do Internacional. Por isso, não tomar gols hoje (domingo) foi muito importante", declarou. Em seguida, o zagueiro falou sobre o resultado da partida. "Estamos felizes pelo resultado, mas também pelo desempenho da equipe."

Mesmo sem aspirações no Campeonato Brasileiro e tendo abdicado de boa parte da competição por conta da disputa da Libertadores, o Corinthians é o quinto colocado, com 56 pontos, e não perde há cinco partidas. Antes de viajar para o Japão, a equipe ainda terá pela frente dois clássicos nas últimas duas rodadas da competição nacional, diante do Santos, neste sábado, no Pacaembu, e do São Paulo, no dia 2 de dezembro, no Morumbi.