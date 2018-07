Chicão não treina e vira mais uma dúvida no Corinthians

SÃO PAULO - Muito dificilmente Tite conseguirá seguir o planejamento traçado por ele próprio e terá força máxima no clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Pacaembu. Será a última partida da equipe antes do embarque para o Mundial de Clubes da Fifa e, por isso, o treinador gostaria de contar com todos os jogadores para fazer alguns ajustes no time visando a competição no Japão.

A dor de cabeça de Tite está na zaga. Com dores musculares, Chicão não participou do treino coletivo desta quinta-feira. O zagueiro será reavaliado nesta sexta e, se não melhorar, está fora da partida para não agravar o problema e comprometer a sua participação no Mundial.

Paulo André também preocupa. O zagueiro reclama de dores na panturrilha esquerda e não treinou mais uma vez nesta quinta. Assim, são enormes as chances de a zaga do Corinthians no clássico ser formada por Anderson Polga e Wallace, como foi escalada no coletivo desta quinta.

A boa notícia para Tite é o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos, que treinou normalmente depois de desfalcar a equipe contra o Santos, no último sábado, e não participar dos últimos treinos por causa de uma lesão na coxa direita.

No ataque, o treinador poderá, enfim, contar desde o início com o quarteto formado por Douglas, Danilo, Emerson e Guerrero. Essa é a formação considera ideal por Tite, mas, por causa de lesões e suspensões, os quatro jogadores atuaram juntos apenas por alguns minutos contra o Internacional, na 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.