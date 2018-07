Chicão prega pés no chão e humildade no Flamengo Depois da vitória de domingo sobre o Corinthians no Maracanã, que o manteve longe da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Flamengo volta a enfrentar um adversário paulista nesta quarta-feira, quando visita o Palmeiras no Pacaembu. E o zagueiro Chicão, um dos mais experientes do elenco flamenguista, já alertou que o time não pode se empolgar com o bom resultado da última rodada. Segundo ele, é preciso manter a humildade e os pés no chão.