Chicão prevê jogo difícil para o Corinthians no clássico

O Corinthians não vence há sete rodadas no Campeonato Brasileiro e, no domingo, faz o clássico com o Palmeiras, no Pacaembu. E na avaliação do zagueiro Chicão, a equipe terá dificuldades para quebrar a série negativa.

"A gente tem um jogo difícil contra o Palmeiras no domingo", avaliou o zagueiro, preocupado também com a aproximação do Grêmio. Após a vitória sobre o líder Cruzeiro, o time gaúcho está a apenas quatro pontos do Corinthians, aumentando a briga por uma vaga na Copa Libertadores. "A derrota do Cruzeiro nos ajuda, por outro lado o Grêmio está encostando".

Sobre o empate sem gols com o Guarani, Chicão lamentou o gol de Ronaldo anulado pela arbitragem. "É difícil. No primeiro tempo a equipe impôs um ritmo. E a gente fica triste pelo gol legítimo anulado, mas a gente sabe que tem que melhorar", garantiu o defensor.