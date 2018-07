Chicão prevê que Chelsea vai sofrer em partida contra mexicanos

TOYOTA - Favorito a avançar da primeira semifinal do Mundial de Clubes, o Corinthians levou pressão do egípcio Al Ahly no segundo tempo da partida desta quarta-feira. O jogo em Toyota deve servir de alerta para o Chelsea, que também entra como favorito para pegar o Monterrey, quinta, em Yokohama, buscando chegar à final da competição. Pelo menos essa é a análise do zagueiro Chicão.

"O favorito é o Chelsea, mas futebol é decidido dentro de campo. Hoje (quarta) foi a prova de que não tem jogo fácil. O Chelsea vai lutar bastante e também ter trabalho para passar", opinou o jogador, ainda no Toyota Stadium, palco da vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Al Ahly. "Amanhã vou assistir ao jogo e analisar todos os pontos deles", completou.

Apesar de saberem que o Chelsea não deverá ter vida fácil diante do Monterrey, os corintianos tratam o time inglês como favorito a ser o adversário na final de domingo, em Yokohama. "O Chelsea tem 99% de obrigação de vencer e isso, às vezes, complica", lembra Danilo.

Que o Chelsea é mais forte que o Monterrey não é segredo para ninguém. Nem por isso os corintianos vão torcer para jogar contra os mexicanos na final. "A gente espera confronto difícil, não pode escolher o adversário", destacou Ralf.

"Não tenho preferência. Mas escolheria o Chelsea pela grandeza da competição. Seria bonito disputar uma final com eles", reforçou Emerson, atacante que diz jogar melhor em grandes partidas. "Pegar o Chelsea valorizaria mais o espetáculo", lembrou Fábio Santos.

Autor do gol que classificou o time para a final, o peruano Guerrero não faz previsões para a outra semifinal, mas também indica que o Chelsea é favorito. "São dois times bons, importantes. Se disputarmos a final contra o Chelsea, a gente vai dar a vida pelo título", garantiu ele.

O centroavante, porém, garante que não sonha com o gol do título. Quer é ser campeão. "Na minha cabeça passa ganhar, que é o mais importante. Sou jogador do time e quando o time ganha com gol meu, é vitória do Corinthians. A gente está trabalhando para ganhar o titulo."