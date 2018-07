Chicão revela desejo de encerrar carreira no Corinthians

"Tenho mais três anos de contrato e pretendo cumpri-lo. Depois, quem sabe renovar por mais três e fazer história no clube. Meu objetivo é fazer o que poucos conseguiram, encerrar a carreira no Corinthians", afirmou Chicão, que é o atual capitão corintiano.

O zagueiro de 29 anos está no Corinthians desde 2008, quando foi contratado junto ao Figueirense. Desde então, ele é titular absoluto do time, tendo conquistado os títulos da Série B do Brasileiro (2008), do Paulistão (2009) e da Copa do Brasil (2009).

"Pretendo ganhar mais títulos, que é muito importante", contou Chicão, que também pretende ser o zagueiro com mais gols marcados pelo Corinthians - atualmente, está com 33, atrás apenas de Pedro Grané, que marcou 50 vezes entre as décadas de 20 e 30.

"Tenho treinado bastante. O Tite também me pede para treinar. O recorde de zagueiro artilheiro também é um objetivo e tenho a oportunidade de conseguir chegar nessa marca", afirmou Chicão, que fez apenas um gol neste ano. "Mas faz tempo que não marco. Estou com saudade."