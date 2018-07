Chicão supera drama familiar e dedica empate ao avô Chicão sempre foi um homem tranquilo, de fala mansa e pausada. Após o empate por 1 a 1 com o Boca Juniors nesta quarta-feira, em La Bombonera, no primeiro jogo da decisão da Libertadores, no entanto, o tom de voz do zagueiro do Corinthians parecida estar mais baixo do que o comum e as palavras não saíam com fluidez. Sem que nenhum dos quase 70 jornalistas que estavam aglomerados no ginásio improvisado de sala de imprensa anexo ao estádio do Boca tocasse no assunto, a explicação veio no meio dos seus comentários sobre a partida. "Passei por uma situação muito chata. Meu avô faleceu", disse.