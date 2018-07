Chicão treina com bola, mas não encara Portuguesa Chicão fez na tarde desta quinta-feira o seu primeiro treino com bola depois de passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Sob chuva, o zagueiro participou de um treino técnico com jogadores reservas do Corinthians no CT do Parque Ecológico. Mesmo assim, ele não está liberado para enfrentar a Portuguesa, sábado, no Canindé, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.