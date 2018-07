Chicão treina e deve ser titular corintiano no sábado Em entrevista coletiva na terça-feira, o técnico Tite admitiu que ainda tinha dúvidas sobre o aproveitamento de Chicão no jogo de sábado, contra o Vasco, no Pacaembu. Nesta quarta, porém, o zagueiro participou normalmente do treino coletivo em campo reduzido, no CT do Parque Ecológico, e mostrou que deve mesmo voltar ao time do Corinthians na próxima rodada do Brasileirão.