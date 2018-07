Chicão vê elenco focado para superar má fase do Fla A má campanha que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro tem deixado os torcedores temerosos. A equipe ocupa a penúltima colocação, com apenas sete pontos, a três do lanterna Figueirense. Um dos líderes do elenco flamenguista, o zagueiro Chicão garante que os jogadores estão trabalhando com afinco nos treinos durante a intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo, para reverter a situação e sair o mais rápido possível da zona do rebaixamento.