Chicão vê Flamengo em condições de brigar pelo título

RIO - A série de quatro jogos sem vitória, com direito a desempenho ruim no empate sem gols contra o Goiás, no último domingo, pela primeira rodada do Brasileirão, parece não abalar a confiança do Flamengo para a sequência da temporada. Para o zagueiro Chicão, a conquista do Campeonato Carioca credencia o time para brigar pelo título nacional.

"Empatamos dois jogos com o Vasco e conseguimos o título. Jogamos com o resultado. O Goiás foi para campo só se defender, não jogamos tão mal quanto estão falando. Vamos melhorar no decorrer da competição", disse o zagueiro, em entrevista nesta terça-feira.

Chicão também lembrou a trajetória até o título da Copa do Brasil no ano passado, quando o time não figurava entre os favoritos. "Tiramos o Cruzeiro, que foi campeão brasileiro, o Botafogo, que esteve entre os primeiros o tempo todo, o Goiás, que fazia boa campanha, e o Atlético-PR, que jogou a Libertadores deste ano", recordou.

"Esse grupo é bom, ganhou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Sei que o Brasileiro é muito mais difícil do que o estadual, mas podemos brigar de igual para igual com todo mundo", garantiu Chicão.