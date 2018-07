Chicharito cai de escada em casa e desfalca o Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen sofreu uma baixa de peso e por um motivo inusitado para a sua estreia no Campeonato Alemão. O atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández vai ficar fora do duelo com o Borussia Mönchengladbach após fraturar a mão direita em uma queda no seu apartamento.

O Leverkusen explicou que o atacante sofreu a queda de uma escada na noite de segunda-feira e passou por uma cirurgia nesta segunda-feira. E a tendência é de que o mexicano fique afastado dos gramados por pelo menos duas semanas.

Chicharito chegou ao Leverkusen antes do início da temporada e foi um dos destaques do time, tanto que marcou 17 gols em 28 partidas disputadas na última edição do Campeonato Alemão, em que o time foi o terceiro colocado. Além disso, foi o artilheiro da equipe na temporada com 26 gols marcados em todas as competições.

Além de Chicharito, o Leverkusen terá outro desfalque no duelo do próximo sábado com o Mönchengladbach, fora de casa. O clube explicou que o volante Lars Bender sofreu uma lesão no tornozelo direito no último sábado, durante a derrota da seleção alemã para o Brasil na decisão do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio. Assim como o mexicano, Bender também deverá ficar fora do time por duas semanas.