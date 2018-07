Chicharito desfalca Manchester United por 2 semanas

Chicharito foi afastado por precaução depois de dar um susto no treino de terça-feira. Ele levou uma bolada na cabeça e passou mal em campo. O atleta chegou a ser encaminhado ao hospital, mas já foi liberado e passa bem. "Os exames não mostraram qualquer problema. Ele ficou o dia inteiro [quarta] repousando no seu quarto no hotel", afirmou o treinador.

Por conta do susto, o atacante ficou de fora do amistoso de quarta, contra os principais jogadores da MLS, a liga americana de futebol profissional. O Manchester goleou por 4 a 0, com um gol do brasileiro Anderson.

Ferguson explicou que utilizará o episódio para dar folga ao mexicano, cujas férias foram interrompidas pela disputa da Copa Ouro, pela seleção mexicana. Desta forma, Chicharito não defenderá o Manchester na reedição da final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, no sábado.