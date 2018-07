Chicharito marca e Manchester United elimina o Liverpool

MANCHESTER - Depois de ser goleado pelo rival caseiro, que cada vez incomoda mais, nada melhor que vencer o mais tradicional rival. Nesta quarta-feira, os dois maiores campeões da história do Campeonato Inglês se enfrentaram pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, em Old Trafford, e quem se saiu melhor foi o Manchester United, que venceu o Liverpool por 1 a 0, gol solitário de Chicharito Hernández.

O United vinha com a moral em baixa depois de levar 4 a 1 do Manchester City, domingo, na casa do rival, pelo Inglês. Por isso, não poupou ninguém apesar de o jogo desta noite ter sido válido apenas pelo menos importante torneio da temporada. O Liverpool também foi a campo com força máxima, contando até com Luis Suárez, que voltava de 10 jogos de suspensão por morder a orelha de um rival no clássico contra o Chelsea, ainda em abril do ano passado. Nesse meio tempo, só jogou pelo Uruguai.

Suárez até bateu uma falta na trave, levou perigo a De Gea, mas quem decidiu o jogo foi Hernández. A um minuto do segundo tempo, após escanteio batido da esquerda, o mexicano deu um golpe de artes marciais para levantar a perna direita e completar para o gol.

OUTROS JOGOS

No St. James'' Park, o senegalês Cissé fez o primeiro gol dele na temporada e o Newcastle venceu o Leeds United por 2 a 0. O Stoke City também venceu, ganhando do Tranmere Rovers, da terceira divisão, por 1 a 0. Assim, a surpresa do dia ficou pela vitória por 3 a 1 do Birmingham City sobre o Swansea City, atual campeã da Copa da Inglaterra.