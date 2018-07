Chico pede para Atlético-PR confirmar boa fase na quinta

"Trabalhamos esses primeiros meses pensando nestes jogos decisivos. É a chance que temos de mostrar que o Atlético esta crescendo. Então temos que dar continuidade nesse nosso trabalho e ter a cabeça no lugar", afirmou o jogador nesta segunda-feira.

Mesmo com o clássico diante do Coritiba no final de semana, pela fase final do Campeonato Paranaense, Chico avaliou que o Atlético-PR precisa estar focado apenas no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. "Temos que focar a Copa do Brasil. É a nossa prioridade até quinta-feira. Depois, voltamos às atenções para o Atletiba", disse.