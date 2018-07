Chico, promessa da base, diz viver sonho ao lado de Alan Kardec e Valdivia

SÃO PAULO - Depois de passar nove meses emprestado ao Santo André, o atacante Chico retornou ao Palmeiras, clube onde foi revelado, e diz estar vivendo um sonho. O jogador de 21 anos têm Valdivia e Alan Kardec como ídolos e espera aproveitar o fato de ter tido mais uma chance na equipe, enquanto a diretoria não consegue contratar mais uma opção para o ataque.

"Na quarta, cheguei ao campo e treinei ao lado de Valdivia e Alan Kardec. Isso foi um sonho realizado, pois me motiva bastante estar ao lado deles", disse o garoto, que mostrou empolgação durante entrevista coletiva. "Sou um jogador novo e estou pronto para mais um desafio."

Após disputar a Copa São Paulo de Juniores no ano passado pelo Palmeiras, Chico foi emprestado ao Santo André onde disputou a Série A-2 deste ano. Ele fez três gols e deu seis assistências. Pelo menos por enquanto, ele deve ficar no elenco e o técnico Gilson Kleina vai analisá-lo.

O garoto parece sonhar acordado. "Torço para o Palmeiras desde criança e agora quando acordo, parece até que é mentira. Vou tentar agarrar da melhor maneira que for possível e darei meu máximo para ganhar espaço", assegurou o atacante.

Chico tem um estilo de jogo mais de velocidade, que cai pelas pontas. O Palmeiras está no mercado em busca de um atacante mais de área, que possa substituir Alan Kardec quando não puder contar com o jogador titular, ou até mesmo que tenha a capacidade para se adaptar se for necessário atuar ao lado do titular.