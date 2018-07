Chiellini considera excessiva punição a Luis Suárez Vítima de uma mordida do atacante Luis Suárez na partida entre Uruguai e Itália da última terça-feira, o zagueiro Giorgio Chiellini se pronunciou a respeito do incidente. O jogador diz "não ter qualquer sentimento de raiva ou vingança" em relação ao atleta uruguaio e acha exagerada a suspensão de nove jogos pela seleção e banimento do futebol por quatro meses imposta pela Fifa.