Chiellini desfalca Juventus contra o Cagliari pelo Campeonato Italiano

TURIM - Líder disparada do Campeonato Italiano, a Juventus não poderá contar com o zagueiro Giorgio Chiellini no confronto desta sexta-feira, contra o Cagliari, em Parma, pela 18.ª rodada da competição. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha na última quarta e teve a sua ausência no confronto confirmada nesta quinta pelo técnico Antonio Conte.

Chiellini passará por exames ainda nesta quinta-feira para saber a real gravidade da lesão e o seu tempo de afastamento, mas inicialmente chegou-se a cogitar a possibilidade de o defensor ficar até dois meses afastado dos gramados.

"É uma pena que estaremos sem Giorgio. Ele é um daqueles jogadores que qualquer treinador gostaria de contar e é um de nossos líderes", lamentou Conte, em entrevista coletiva. "Ainda não sabemos exatamente quanto tempo ele ficará fora, mas esperamos tê-lo de volta o mais breve possível", completou.

A Juventus está com 41 pontos e tem sete de vantagem sobre a Inter de Milão, atual vice-líder do Campeonato Italiano. O duelo desta sexta-feira acabou sendo transferido para o Estádio Ennio Tardini, em Parma, depois que o campo onde o Cagliari manda seus jogos ter sido vetado por razões de segurança.