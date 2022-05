Chiellini pretende ver mata-mata no Italiano por 'suspense e imprevisibilidade'

Um dos mais experientes jogadores em atividade na Itália, o zagueiro e capitão Chiellini, da Juventus, quer fazer mudanças no futebol italiano, e não esconde que gostaria que o campeonato nacional acabasse com os pontos corridos e fosse disputado com mata-matas.

Na Juventus desde 2005, o defensor conquistou nove títulos Italianos por pontos corridos, em grande parte com a equipe disparando na liderança. Para proporcionar mais equilíbrio e emoção, o zagueiro de 37 diz que os dirigentes devem deixar o medo e a tradição de lado e buscar mudanças.

Leia Também Milan bate Verona com dois gols de Tonali e recupera liderança do ItalianoMilan bate Verona com dois gols de Tonali e recupera liderança do Italiano

"O futebol italiano deve se modernizar, a mentalidade é muito conservadora. Estádios, eventos familiares, formato das ligas... precisamos estar abertos a mudanças ou tudo estará acabado", afirmou Chiellini ao La Stampa. "Superliga? Estou falando em geral. Quem tem uma boa ideia está sendo empurrado para trás, com o risco de fazer essa pessoa perder a vontade e ficar longe de qualquer inovação", lamentou.

E revelou quais suas ideias para melhoria. "Acho que o formato dos campeonatos, eles deveriam ser revistos. Os mata-matas no Campeonato Italiano dariam imprevisibilidade e suspense, seria um evento extraordinário capaz de envolver milhões de pessoas. Mas as notícias são assustadoras e nada muda".

Com contrato até junho com a Juventus, Chiellini estuda uma proposta dos Estados Unidos. Encerraria a carreira fora e voltaria à equipe italiana como dirigente para tentar implementar suas ideias para modernização do Campeonato Italiano. Mas, ele ainda evita falar em aposentadoria.

"Gestor? Até agora, na minha cabeça, sou 100% jogador. Com certeza, no futuro, gostaria de ter um caminho gerencial para capitalizar a quantidade de experiência adquirida ao longo dos anos e usá-la em um novo contexto."