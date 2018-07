Chiellini desfalca Juventus em 'decisões' contra Napoli e Bayern

A Juventus terá um grande desfalque em uma sequência importante da temporada 2015/2016 do futebol europeu. Nesta terça-feira, o clube divulgou que não contará com o experiente zagueiro Giorgio Chiellini pelas próximas três semanas por causa de uma lesão muscular na perna direita, sofrida durante o jogo contra o Frosinone, no último domingo, pelo Campeonato Italiano - vitória por 2 a 0.

O problema é que nestas três semanas a Juventus fará algumas "decisões". A primeira delas será já neste sábado contra o Napoli, em Turim, pela 25.ª rodada do Campeonato Italiano. O rival napolitano é o líder com 56 pontos, dois a mais que a Juventus. E ambos vêm em uma sequência impressionante de vitórias na competição - são 14 do time de Turim e 8 do de Nápoles.

Outro duelo decisivo acontecerá no próximo dia 23. Será o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, em Turim - a volta acontecerá só em março, quando Chiellini já deverá estar recuperado da lesão. Além de Chiellini, o técnico Massimiliano Allegri já tem outros problemas para enfrentar o Napoli. Um deles é o zagueiro uruguaio Martín Cáceres, fora do resto da temporada com uma lesão no tendão de Aquiles. Os outros dois, ainda como dúvidas para sábado, são o meia alemão Sami Khedira e o também meia ganês Kwawdo Asamoah.