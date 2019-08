Chiellini sofre lesão grave no joelho em treino da Juventus e será operado

O zagueiro e capitão da Juventus, Giorgio Chiellini, sofreu uma grave lesão no joelho direito no treino desta sexta-feira, em Turim, e precisará ser submetido a uma cirurgia. O clube informou que o jogador de 35 anos sofreu uma forte torção durante a atividade que serviu de preparação para o clássico com o Napoli, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, a Juventus revelou que exames realizados pelo atleta confirmaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. "Será necessária uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", confirmou.

A data da operação será divulgada em breve pelo atual octocampeão italiano, que também ainda não estabeleceu um período estimado de afastamento do defensor dos gramados. Porém, este tipo de lesão costuma exigir alguns meses de recuperação e a temporada do principal líder da zaga da equipe está comprometida por causa do problema.

E Chiellini se lesionou de forma grave nesta sexta-feira depois de ter marcado, no último sábado, o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Turim sobre o Parma, fora de casa, no confronto que abriu esta edição do Campeonato Italiano.

A lesão do jogador da seleção da Itália também deverá aumentar a responsabilidade e o espaço no time do zagueiro holandês Matthijs de Ligt, de 20 anos, que nesta janela de transferências na Europa foi contratado junto ao Ajax em uma transação cujo valor total pode chegar a 85,5 milhões de euros (cerca de R$ 361 milhões).

Na partida contra o Parma, o jovem defensor ficou como opção no banco de reservas, enquanto a zaga titular foi formada por Chiellini e Bonucci. Daniele Rugani e o turco Merih Demiral, adquirido recentemente junto ao Sassuolo, são os outros zagueiros do atual elenco da Juventus.