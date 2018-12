Chievo empata com Spal e segue sem nenhuma vitória no Campeonato Italiano

Último colocado do Campeonato Italiano, o Chievo chegou a 16 jogos sem vitória em 16 rodadas do torneio. Neste domingo, o lanterna foi a Ferrara e ficou no 0 a 0 com a SPAL.

O Chievo agora tem uma campanha de sete empates e nove derrotas na atual temporada. Apesar do retrospecto, a equipe soma apenas quatro pontos no campeonato, uma vez que a Federação Italiana de Futebol puniu o clube com a perda de três pontos.

Em setembro, a entidade comunicou que o Chievo sofreria a sanção porque dirigentes fraudaram a contabilidade do clube nos últimos anos. O presidente, Luca Campedelli, foi suspenso por três meses e uma multa de 200 mil euros (cerca de R$ 962 mil) foi aplicada contra a agremiação da cidade de Verona.

O Spal, por sua vez, também briga contra o rebaixamento, mas está fora da zona de descenso. O time de Ferrara soma 16 pontos, cinco a mais do que o Bologna, 18º colocado, que na terça-feira vai jogar pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, contra o Milan, em casa.

Todos os jogos da 17ª rodada da competição vai acontecer no próximo sábado. O Spal será visitante contra o Napoli, quanto o Chievo vai receber a Inter de Milão em Verona.