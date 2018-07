Chievo surpreende e elimina a Udinese da Copa da Itália

A surpresa da classificação do Chievo Verona se dá pelo momento dos dois clubes no Campeonato Italiano. Enquanto a Udinese ocupa a terceira colocação, brigando por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e até pelo título, o time de Verona é apenas o 14.º colocado, lutando para ficar longe da zona de rebaixamento.

Em campo, o Chievo abriu o placar com Paolo Sammarco, logo aos seis minutos de jogo. O empate da Udinese só saiu aos 39 da segunda etapa com o centroavante e artilheiro Di Natale. Quando o confronto parecia se encaminhar à prorrogação, o time visitante fez o gol da vitória, aos 46, com Thereau. Nas quartas, o Chievo Verona enfrentará o Siena, que já havia eliminado o Palermo no mês passado.

Na outra partida desta quarta, a Roma passeou em casa, no estádio Olímpico, e derrotou a Fiorentina por 3 a 0. Os gols foram marcados pelo argentino Erik Lamela (duas vezes) e pelo italiano Fabio Borini. Nas quartas de final, a equipe romana enfrentará a Juventus, líder do Campeonato Italiano.

Nesta quinta, o Napoli recebe o Cesena, no estádio San Paolo, em Nápoles. Na próxima semana, os dois clubes de Milão, jogando em casa, fecharão a fase de oitavas de final. Na quarta, o Milan enfrenta o Novara. No dia seguinte, a Internazionale encara o Genoa.