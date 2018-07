Chievo surpreende Genoa fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento

Com o triunfo, o Genoa permaneceu na 16ª colocação, mas se afastou da degola ao atingir 29 pontos. A equipe está agora oito pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Genoa perdeu a chance de se aproximar dos primeiros colocados. Em sétimo lugar, com 37 pontos, está a uma posição da zona de classificação para a Liga Europa.

Ainda neste domingo, o Sassuolo goleou o Parma por 4 a 1, com gols de Nicola Sansone, duas vezes, Domenico Berardi e Simone Missiroli. O Sassuolo é o 13º colocado da tabela, com 32 pontos. Já o Parma está virtualmente rebaixado, com 11 pontos, na última posição.

Pela mesma rodada, Atalanta e Udinese empataram sem gols. A Atalanta segue na beira da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 25 pontos. A Udinese, por sua vez, está na parte intermediária da tabela, no 12º posto, com 32 pontos.