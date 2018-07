Chievo vence fora, deixa zona da degola e afunda Parma na lanterna

O Campeonato Italiano está ainda na 22.ª rodada, mas, mesmo com outras 14 pela frente, a queda para a segunda divisão já é uma realidade palpável para o Parma. Nesta quarta-feira, a equipe sofreu mais uma derrota, mesmo atuando em casa, para o Chievo, por 1 a 0. Melhor para os visitantes, que conseguiram deixar a zona da degola com este resultado.

O Chievo chegou a 21 pontos, ultrapassando o Cagliari e subindo para a 17.ª colocação. Na próxima rodada, terá pela frente a Sampdoria no domingo, em casa. Já o Parma tem somente nove pontos, a 12 de distância justamente do Chievo. Também no domingo, a equipe volta a campo com a difícil tarefa de enfrentar a vice-líder Roma, fora de casa.

Se o momento do Parma já é dos piores, Danielle Galloppa fez questão de piorar ao ser expulso logo aos 31 minutos. O Chievo aproveitou a vantagem numérica, pressionou, até chegar ao gol da vitória aos nove da etapa final. Após cruzamento da esquerda, Zukanovic se antecipou e testou firme para a rede.