Chievo vence lanterna Livorno e afasta risco de queda No único jogo deste sábado pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Chievo recebeu o lanterna Livorno e venceu por 2 a 0. Com a vitória em casa, a equipe afastou o risco de rebaixamento e praticamente condenou o adversário à queda para a segunda divisão.